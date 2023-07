Spettacolo De rerum natura di Lucrezio | Rolle

VERSI DI-VINI | Di vino, di poesia o di virtù



Una rassegna culturale nella quale poesia, letteratura, musica e arte si fondono insieme alla natura e al paesaggio unico di questo territorio Patrimonio UNESCO.



SPETTACOLO | DE RERUM NATURA DI LUCREZIO



Mercoledì 6 Luglio | ore 21:00 | Cantina Vigne Matte



Il De rerum natura di Tito Lucrezio Caro è un’opera rivoluzionaria per la sua epoca e di strabiliante modernità ancora oggi. Manifesto scientista stilato prima che esistesse una vera e propria scienza, è in buona sostanza un pamphlet di divulgazione scientifica scritto in versi scintillanti ma ciononostante – o chissà, forse proprio per questo – assolutamente chiaro nell’enunciazione. Immersi nell’atmosfera di una Roma rivitalizzata dal contatto con la Grecia uno spettacolo dove lettura e musica mettono in scena l'opera di Lucrezio, Il De Rerum natura, "Sulla natura delle cose". Un viaggio guidato alla scoperta sulla verità intorno alla natura delle cose, del cosmo e degli astri, quell’amore dalle molteplici forme che da sempre muove ciascuno di noi nei confronti della vita. "Della suprema norma del cielo e degli dèi prenderò a parlarti, e ti svelerò i princìpi delle cose, dai quali la natura tutto crea, accresce e alimenta, e in cui la natura di nuovo risolve le cose dopo averle distrutte"



Spettacolo di La Chiave di Sophia



Quota partecipazione spettacolo con welcome drink 15,00€



eventi@vignematte.it Tel. 0438 975798 Cell. 351 0263269