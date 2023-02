Spettacolo "Esuli - Vite dimenticate, sogni e speranze da realizzare"

Dopo la replica dell’azione scenica predisposta per il Giorno del Ricordo 2022, il Liceo Levi propone alla cittadinanza il lavoro di approfondimento realizzato nel corrente anno scolastico “Esuli - Vite dimenticate, sogni e speranze da realizzare”, presentato con la locandina allegata.

Lo spettacolo per il Giorno del Ricordo 2023, realizzato da un gruppo di studenti dell’Istituto sotto la guida delle docenti professoresse Claudia Minchillo e Rossella Zanni, vuole dare voce a quegli esuli che, a partire dal febbraio 1947 a seguito delle perdite di territori italiani della Venezia Giulia, Fiume e Dalmazia, ceduti alla Jugoslavia di Tito per effetto del Trattato di Parigi, si imbarcarono sul piroscafo Toscana dalla città di Pola, lasciando le proprie terre, la propria casa, amici e famigliari, per andare incontro a un futuro incerto.

Gli esuli erano pieni di tristezza, ma anche carichi di speranze. Di alcuni si sono perse le tracce: fotografie senza nome, mobili e oggetti rimasti nei campi profughi o a Magazzino 18, (oggi 26). Altri hanno potuto realizzare il loro sogno, come il cantautore Sergio Endrigo, esule istriano, divenuto famoso grazie alle sue canzoni che, anche con l’aiuto dell’orchestra di istituto e della voce dei nostri studenti, abbiamo cercato di far rivivere.

Le storie di tre esuli messe a confronto: due senza un nome e il terzo con un nome, Sergio Endrigo: un’occasione per ricordare la storia, per ricordare tante storie dimenticate.

Lo spettacolo si terrà martedì 28 febbraio 2023 nell’aula magna del Liceo Primo Levi, in via Sansovino 6/a a Montebelluna (TV), con inizio alle ore 20,45. Sarà trasmesso in diretta dall’emittente radiofonica d’Istituto www,bit.ly/WebRadioLevi .