Spettacolo “La figlia di Robin Hood”

Primo appuntamento con la rassegna teatrale dedicata ai bambini e alle famiglie. Vi aspettiamo giovedì 14 luglio per “La figlia di Robin Hood” a cura della compagnia teatrale Gli Alcuni presso piazza Martiri della Libertà. Inizio spettacolo ore 21.00.

Lo spettacolo racconta di come la leggenda di Robin Hood non si sia conclusa con il valoroso arciere della foresta di Sherwood, ma sia continuata con le imprese della figlia. Polpetta e Caramella raccontano ai Mini Cuccioli la storia della figlia di Robin Hood. La prima reazione del coniglio Cilindro è quella di non accettare che una donna possa essere un arciere. Polpetta e Caramella organizzano allora una gara di tiro con l’arco tra la gattina Olly e Cilindro… ed è Olly a vincere la prova. Naturalmente nello spettacolo non può mancare un moderno Sceriffo di Nottingham che mette i bastoni tra le ruote ai protagonisti dello spettacolo. Ma i Cuccioli, insieme alle amiche Polpetta e Caramella, riusciranno a dare alla storia il giusto e lieto fine.

A fine serata verrà organizzata per i bambini un’estrazione a premi di 15 peluche dei Mini Cuccioli, il cartone animato di Gruppo Alcuni in onda tutti i giorni su Rai Yoyo.

Genere: teatro d’attore con pupazzi

Regia: Davide Stefanato

Interpreti: Laura Feltrin, Margherita Re

Fascia d’età: 3/8 anni circa

Durata: 60 minuti circa

Ingresso libero e gratuito (fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Per informazioni: ufficio cultura tel. 320 4335988