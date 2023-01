Spettacolo "Fragile e violento" al Teatro Lorenzo Da Ponte

Le imprenditrici artigiane si schierano contro la violenza in tutte le sue declinazioni. Lo fanno con lo spettacolo teatrale “FRAGILE E VIOLENTO”, scritto e diretto da Edoardo Fainello, che andrà in scena il 28 gennaio 2023 con inizio alle ore 18.00 presso il Teatro Lorenzo Da Ponte di Vittorio Veneto. L’ingresso è libero.

Si tratta della storia di un padre che, come tanti, ha sempre cercato di proteggere la figlia dal mondo e dalle insidie che lo circondano. Tutti i suoi pensieri, le sue paure, la sua smisurata rabbia emergono nel corso di una seduta con una psicologa, assieme alla sua storia e a quella della sua piccola Silvia che ha anche subito una violenza.Uno spettacolo fragile come lo spirito di chi soffre, violento come un pugno nello stomaco.

"II Gruppo Donne Impresa di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, da sempre sensibile e attivo sui temi che interessano il mondo femminile nelle sue molteplici sfaccettature vuole affrontare il tema della violenza in senso ampio, non solo focalizzandosi su quella subita dalle donne, dando voce anche alle emozioni della figura maschile. Da imprenditrici, donne, madri - afferma Barbara Barbon presidente del Gruppo Donne Impresa provinciale e regionale di Confartigianato - vogliamo combattere ogni forma di abuso in qualunque luogo e in qualunque forma. Da anni siamo impegnate in questo ambito muovendo dalla nostra esperienza nel mondo del lavoro che si intreccia con la vita delle comunità locali."

L’appuntamento è patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Vittorio Veneto, Camera di Commercio Treviso-Belluno e Conferenza dei Sindaci, realizzato con il sostegno del gruppo Anziani e Pensionati – ANAP.