Spettacolo "In bocca al lupo!" al Teatro Sant'Anna

Domenica 2 aprile alle 17 al Teatro Sant’Anna i più piccini potranno divertirsi con “IN BOCCA AL LUPO”, un coinvolgente spettacolo che vede in scena attori e muppet, messo in scena dalla compagnia umbra Fontemaggiore.

Con stile fiabesco e familiare al pubblico dei più piccoli Fontemaggiore porta in scena uno spettacolo che parla di rapporto con il cibo, conquista dell’autonomia, relazione con il padre, accettazione del diverso. Michele, un bambino che non accetta l’assenza della mamma, va a cercarla nel bosco dove incontra un lupo che lo ricondurrà a casa.

All’interno di questa semplice forma emergono dei personaggi che rappresentano problematiche attuali più complesse, per cui conosceremo un padre che d’improvviso deve lasciare il suo lavoro per accudire la casa e il figlio piccolo, una lupa incinta che supera ogni schema e pregiudizio per riportare un cucciolo d’uomo tra le braccia del cacciatore, un bambino che imparerà a cambiare punto di vista passando da uno sguardo centrato esclusivamente sui propri bisogni a una comprensione allargata, capace di abbracciare anche le ragioni dell’altro.

Lo spettacolo: “Oh caspita, il bambino si è svegliato… Hai visto che sorpresa Michele? Oggi con te c’è papà!” Il problema è che lui, il cacciatore, non sa come si tengono in braccio i bambini. Il suo mestiere è sempre stato andare nel bosco, fin dai tempi di Cappuccetto Rosso. Forse è il caso di togliere gli scarponi, mettersi il grembiule e preparare il biberon.

“Mi hanno nascosto la mamma!” Ecco cosa pensa il piccolo Michele barricato nella culla, e siccome a questo gioco non ci sta, rifiuta qualsiasi biberon e smette di mangiare. E adesso come si fa?

A livello formale, l’allestimento si caratterizza per l’uso del linguaggio dei muppet misto a quello dell’attore e per le generose immagini che la scenografia e le luci sono in grado di offrire.

L’insieme di questi elementi è in grado di ricostruire, in maniera materica, una scena reale e fantastica allo stesso tempo, che gratifica lo spettatore: animali che parlano, una casa che si trasforma in un bosco, una culla che si muove fra gli alberi in cerca della mamma…

Costo: entrata € 6 | gratuito sotto i 3 anni | sono disponibili abbonamenti da 5 e 10 ingressi al costo di € 27,50 e € 50. Le tessere abbonamento non sono nominative e si possono utilizzare anche per l’ingresso di amici e parenti. Biglietteria: lun.-ven. ore 15-18,30 | dom. ore 15 -17,30.

Da domenica 7 maggio le famiglie ritroveranno la bella consuetudine di vedere i più divertenti spettacoli per bambini al Parco degli Alberi Parlanti, dove il Centro di Produzione Teatrale Gli Alcuni sta programmando una ricchissima stagione di eventi dedicati ai più piccini.

LE TESSERE CON BIGLIETTI NON ANCORA UTILIZZATI AL TEATRO SANT’ANNA POTRANNO QUINDI ESSERE USATE AL PARCO.