Spettacolo "La Bella e la Bestia"

Terzo e ultimo appuntamento con la rassegna teatrale dedicata ai bambini e alle famiglie. Vi aspettiamo giovedì 28 luglio per “La bella e la bestia” della compagnia teatrale "Stivalaccio teatro" di Vicenza presso piazza Martiri della Libertà. Inizio spettacolo ore 21.00.

Un fitto bosco di alberi alti e scuri, i cui rami ricurvi, carezzati dai raggi della luna, formano ombre intricate sul terreno. Laggiù, in fondo, ancora più in fondo: una Luce. Un Castello e, in alto, una finestra. Dorme una fanciulla dai biondi capelli, dorme e sogna. Sogna artigli e peli ispidi ma anche splendidi principi e luoghi fatati. Esistono sogni più veri del vero, verosimili come uno specchio... ecco, lo vedo! Sembra che Lui ci sia, ma non c’è. Dov’è? Chi c’è dentro lo specchio? Lei è Bella. Così bella che tutti la chiamano soltanto: Bella. Ma il castello non è certo il suo, è di Lui. No, non del Principe, ma della Bestia. Così bestia che tutti lo chiamano soltanto: Bestia. Anzi, lo chiamerebbero, se qualcuno lo andasse mai a trovare. Non è cattivo, non è incivile, maleducato, stupido, è semplicemente…Bestia. E come tutte le bestie fa PAURA. Come fa paura il bosco, come fanno paura le ombre intricate su di un terreno brullo e i castelli sconosciuti. Come fa paura l’amore.

testo e regia Marco Zoppello

con Margherita Piccin e Giulio Canestrelli

e con Matteo Pozzobon

musica del trio Friedrich Micio

(Enrico Milani: violoncello, oggetti; Matteo Minotto: fagotto, percussioni;

Pietro Pontini: violino, attrezzi)

teatro d’attore, musica e figura

fascia d’età dai 6 ai 12 anni

Ingresso libero e gratuito (fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Per informazioni: ufficio cultura tel. 320 4335988