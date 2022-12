Spettacolo "La leggenda di Natale 2022"

Il 17 dicembre si svolge a Treviso “La leggenda di Natale”, il tradizionale, attesissimo spettacolo itinerante ideato dagli Alcuni che ci avvicina in modo gioioso e coinvolgente al periodo delle feste. Partendo da Piazza dei Signori con il Capi e l’Assistente gli spettatori percorreranno le vie e le piazze del centro storico, dove incontreranno Polpetta e Caramella, il Mago delle Bolle, le grandi mascotte dei Cuccioli e la cattivissima Maga Cornacchia, che vuole impedire al Natale di arrivare.

Immancabile, nei giorni prima di Natale, arriva a Treviso il suggestivo spettacolo de Gli Alcuni, che prende il via sul grande palco di Piazza dei Signori. Vediamo il Capi e l’Assistente in una soffitta polverosa e piena di cianfrusaglie, alla ricerca di il libro sulla Leggenda di Natale che pare essere sparito… quando l’Assistente lo trova veniamo a scoprire che per impedire a Maga Cornacchia di portare a termine il suo piano malvagio – annullare il Natale! – bisogna impegnarsi a fare la bolla di sapone più grande del mondo.

Come fare? Le simpatiche Polpetta e Caramella, che attendono i bambini in Piazza Rinaldi, possono narrare il resto della storia. Per prima cosa bisogna andare tutti insieme alla ricerca del coniglietto Cilindro, che è stato ipnotizzato dalla Regina dell’Acqua, e liberarlo. Poi tutti insieme si va dal Mago delle Bolle, che ha preparato il suo laboratorio magico in Piazza dell’Università e farà restare a bocca aperta grandi e piccini con le sue fantastiche bolle colorate: piccole, medie, grandi e… grandissime!

Al termine si torna tutti nuovamente in Piazza dei Signori, dove Maga Cornacchia si ripresenta e dà appuntamento il prossimo anno ai bambini, per una nuova fantastica avventura della Leggenda di Natale!



Partecipazione GRATUITA. Prenotazione non necessaria.