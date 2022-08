Spettacolo “#Iosiamo-dall’Io al Noi” con Tiziana Di Masi

L’attrice Tiziana Di Masi porterà lo spettacolo teatrale “#Iosiamo - Dall’io al noi” domenica 21 agosto alle 18 nel giardino privato di Casa Margherita. La villa rurale restaurata da un privato cittadino, il cui mulino un tempo serviva la popolazione locale per la macina dei cereali, sfruttando l’energia del torrente Musonello, aprirà infatti per l’occasione al pubblico di Centorizzonti Estate 2022. Lungo il sentiero degli Ezzelini, Immersi in un’isola verde tra due torrenti, in corrispondenza dell’Oasi Due Torrenti Muson e Musonello di Loria, gli spettatori conosceranno storie e azioni di chi ha abbandonato l’“Io” per ragionare con il “Noi”, abbracciando progetti per il bene comune. Tiziana Di Masi darà infatti voce al meglio dell’Italia con la pièce prodotta da Cikale Operose, il cui testo è di Andrea Guolo. “Mentre molti di noi perdono tempo, con lo sguardo fisso sullo smarthpone e le dita superattive in like e giudizi, ci sono persone che si sono messe in gioco attivamente, mettendosi a disposizione degli altri per costruire una società migliore”, racconta Di Masi. L’attrice e autrice ha percorso la penisola per incontrare alcuni protagonisti di storie da cui prendere ispirazione, la cui energia positiva è contagiosa, sfatando il pregiudizio per cui “impegnarsi in utile, tanto c’è sempre chi ne trae un vantaggio personale”. Nella svolta dall’Io al Noi, “l’amore non è mai inutile”.

Storie che, come evidenzia l’Assessore alla Cultura di Loria Michele Guidolin, “aiutano a diffondere i principi della cittadinanza attiva, per prenderci insieme cura del bene comune, anche valorizzando e tutelando i nostri luoghi. Attraverso tanti progetti, tra cui “Ci sto?Affare fatica!” e le collaborazioni con il mondo dell’associazionismo e delle parrocchie, stiamo facendo la nostra parte, ma fare rete è fondamentale. Attraverso questo spettacolo vogliamo promuovere le esperienze socializzanti e costruttive di chi ha sperimentato la svolta dall’Io al Noi e la location che abbiamo scelto per questo non è casuale. Un luogo lungo il percorso naturalistico e cicloturistico, di fruizione comune, che richiede un impegno comune per la sua tutela e valorizzazione”. Stand gastronomico della festa patronale attivo in via Chiesa durante la serata.

Biglietti su www.eventbrite.it; info@echidnacultura.it; cell. 3711926476