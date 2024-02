Spettacolo "NaziEuropa"

??????????

Di e con Beppe Casales



?????????? è uno spettacolo che viaggia su due binari: la parola e le immagini.

?????????? è insieme una lettera a una figlia che deve ancora nascere e un viaggio che parte dalla Germania degli anni '30 e arriva fino all'Europa dei confini, del nuovo nazionalismo e del razzismo diffuso.

?????????? è il desiderio di sottrarsi all'indifferenza, di guardare con gli occhi ben aperti e di

chiamare le cose con il loro nome.

Un monologo dinamico ed interattivo, tanto politico quanto emotivo, che ci provoca ad immaginare nuove possibilità di convivenza.



????? ??????? si dedica al teatro dal 1998. Ha lavorato tra gli altri con Toni Servillo, Anna Bonaiuto, Michela Cescon e Mirko Artuso. Dagli anni 2000 la sua ricerca artistica si concentra sul teatro di narrazione, sviluppando produzioni indipendenti. Seguendo una continua ricerca di un linguaggio originale, ha messo in scena tra gli altri Appunti per una rivoluzione, La spremuta - Rosarno, migranti, 'ndrangheta, L'albero storto - una storia di trincea, SUPERFIABA, Welcome, Cara professoressa e Il monsone.



PRENOTAZIONI A kaliscopio.teatro@gmail.com