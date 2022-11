Spettacolo teatrale "Noi! E dopo di noi" all'Auditorium Dina Orsi

Uno spettacolo di musica e teatro per raccontare il nostro modo di intendere d’essere comunità che si fa carico di persone, delle loro difficoltà e bisogni. Si terrà l’1 dicembre alle ore 20.30 all'auditorium Dina Orsi di Conegliano (via Einaudi n. 136), con il patrocinio del Comune di Conegliano.

Uno spettacolo suggestivo ricco di emozioni con la musica dei Quarto Profilo, Edoardo Giommi e Giuseppe Pinarello accompagnati da Carlo Colombo al piano e Isabella Bortoluzzi alla viola; la narrazione di Fulvio Ervas, scrittore; poesie e parole di Roberto Michielon e le Ragazze di Lilt Giocare in corsia, nel quale si toccheranno i temi del mondo giovanile, degli anziani, dell’autismo, della guerra in Ucraina e della violenza di genere. Sulle note delle canzoni dei Quarto Profilo il “farsi carico” mostra il suo lato rock. Con i pensieri di Fulvio Ervas si scava nella terra della coscienza solidale di ciascuno di noi, per prenderne consapevolezza. Le poesie e le parole dei volontari di Lilt Giocare in corsia declineranno a loro modo come dare concretezza al concetto del “farsi carico”. Rappresentando quelle trame di relazioni che operosamente si tessono per migliorare la qualità della vita di coloro che vivono il territorio.

«La filosofia, progetti e aggregazioni che si sviluppano tramite la Fondazione di Comunità raccontati sul tema del farsi carico considerando giovani e futuro che a noi piace intendere in “Noi! e dopo di noi”. Ecco il titolo: perché il “dopo di noi” è e deve essere un tema che ci riguarda pena la banalità del nostro presente – spiega il presidente di FdC, Loris Balliana - . È proprio in queste due direzioni che Fondazione di Comunità sta lavorando: per sensibilizzare sul fatto che ciascuno di noi è chiamato ad assumersi la cosciente responsabilità della propria comunità».

L’ingresso è libero e gratuito. Per tutte le info contattare la segreteria di Fondazione di Comunità 0438.663865 info@fondazionesinistrapiave.it