Rassegna estiva "Teatro in Arena": gran finale con Paolo Cevoli

Sarà il comico Paolo Cevoli a concludere la rassegna estiva Teatro in Arena in corso in queste settimane al parco di Villa Cappelletto di Vedelago (in caso di maltempo Teatro Sanson). Promossa dall’amministrazione comunale assieme all’associazione culturale Il Satiro teatro – Omonero, la rassegna ospiterà sabato 2 luglio alle 21.15 Paolo Cevoli, il grande cabarettista, capace di divertire proprio tutti. Comico tra i più amati sul palco di Zelig, Cevoli porterà in scena i suoi personaggi più caratteristici e conosciuti in uno spettacolo tutto da ridere.

Ingresso: 20 euro.

Per info e prenotazioni --> info@omonero.it 347 1524429