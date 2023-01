Spettacolo "Il mio piccolo principe" al Teatro Sant'Anna

Dopo la pausa natalizia il Teatro Sant’Anna riapre le porte al teatro per i più piccini con il cartellone di Una fetta di teatro, che terrà compagnia ai bambini fino a domenica 2 aprile con 13 fantastici appuntamenti settimanali adatti a loro. Tra questi si segnalano anche due debutti in PRIMA NAZIONALE de Gli Alcuni: domenica 5/2 “Il rubino rosso di Marco Polo” con il Capi e l’Assistente; domenica 5/3 “Dora la pesciolina d’oro” con il nuovo duo comico per i più piccini, formato dai simpatici Polpetta e Frollino.

Domenica 8 gennaio alle 16,30 la compagnia Dedalus Teatro è di scena con “IL MIO PICCOLO PRINCIPE”, regia di Maurizio Brandalese, che vedremo all’opera anche sul palcoscenico. Lo spettacolo, adatto ai bambini dai 4 anni in su, è un’affascinante rilettura del testo di Saint-Exupéry, che mescola teatro d’attore, commedia dell’arte e recital. Quella messa in scena da Dedalus Teatro è una storia che ne contiene tante altre, divertenti e commoventi, un po' matte e un po' magiche.

Un giocattolo… un aviatore di nome Tonio… un piccolo principe, che vive in un pianeta appena più grande di lui, e che un giorno arriva sulla Terra alla ricerca di un amico. È il racconto di un Pierrot trasformista e poeta, che vive dentro un'enorme scatola di giocattoli. Dall'incontro del giocattolo-Pierrot con gli altri personaggi, nasce una storia che insegna ai grandi come tornare bambini e che spiega ai bambini quanto siano potenti la fantasia e l'amore.

Domenica 15 gennaio il Centro di Produzione Teatrale Gli Alcuni con il Capi e l’Assistente (Sergio Manfio, che firma anche la regia, e Francesco Manfio) sarà in scena con “AHI AHI AHI, SI SCIOLGONO I GHIACCIAI”, uno spettacolo che racconta l’effetto serra, per sensibilizzare i bambini (ma anche gli adulti!) sui problemi climatici del nostro pianeta.

Le informazioni sempre aggiornate sulla rassegna si possono trovare sulla pagina fb del Sant’Anna (https://www.facebook.com/AlcuniTeatro) oppure sul sito LIVE.ALCUNI.IT https://live.alcuni.it/

Costo: entrata € 6 | gratuito sotto i 3 anni | sono disponibili abbonamenti da 5 e 10 ingressi al costo di € 27,50 e € 50. Le tessere abbonamento non sono nominative e si possono utilizzare anche per l’ingresso di amici e parenti.

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18,30 | domenica dalle 15 alle 17,30.