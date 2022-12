Lo spettacolo "Pi...Pi...Pinocchio" arriva al Teatro Sant'Anna

Ancora un fantastico appuntamento in teatro per i bambini e le famiglie – prima del tradizionale spettacolo “La leggenda di Natale”, per le vie di Treviso – è domenica 11 dicembre alle 16:30 con lo spettacolo “PI… PI… PINOCCHIO”, messo in scena dalla compagnia Tieffeu, per la regia di Mario Mirabassi (adatti ai bambini dai 3 anni in su).

Pi…Pi… Pinocchio, è un omaggio alla figura del burattinaio per eccellenza: Mangiafuoco, il quale, riscattato dal ruolo di “cattivo” a cui siamo abituati, diventa il narratore nostalgico di una propria storia del famoso burattino. Mangiafuoco, dopo il fatidico incontro con Pinocchio, entra in crisi di identità: Pinocchio vive di vita propria e non ha bisogno di essere “animato” da lui. Questo gli fa scoprire i suoi limiti “umani” ma allo stesso tempo scatena nel suo animo sentimenti di rispetto e ammirazione… Quel piccolo essere di legno lo ha fatto emozionare con le sue strabilianti avventure alla ricerca del padre perduto.

Un giorno mentre “la Premiata Marionettistica Mangiafuoco” bivacca vicino a un villaggio, dove rappresenterà il suo solito spettacolo, Mangiafuoco decide di buttarsi nell’avventura di allestire uno spettacolo sulla storia di Pinocchio. Lui, la sua storia la conosce bene perché l’ha appresa direttamente dalla viva voce del burattino parlante. Ora si tratta solo di tirare fuori dai bauli i materiali di scena ed iniziare le prove. Tutto inizia dal noto starnuto e dalla costruzione della marionetta Pinocchio, un’altra… che Pinocchio guiderà nella ricostruzione delle vicende di cui è protagonista.

Nella scena si combinano così due momenti: il presente della costruzione scenica condotta dagli attori nel ruolo di aiutanti del maestro burattinaio, impersonificato da una grande figura animata posta al centro della scena, e il passato appartenente alla storia conosciuta, che si dipana in uno spazio scenico mutevole. Gli attori e le figure ci accompagnano nei luoghi tipici: il teatro di Mangiafuoco, il paese dei balocchi, il campo dei miracoli e il mare dove alla fine appare il grande pesce.

La storia così scorre delicatamente in un contesto magico e ricco di colpi di scena…

Sabato 17 dicembre appuntamento in Piazza dei Signori per “LA LEGGENDA DI NATALE”, un entusiasmante SPETTACOLO GRATUITO itinerante per le vie del centro storico in compagnia del Capi, dell’Assistente e degli altri attori de Gli Alcuni, insieme ai grandi pupazzi, alle proiezioni sugli schermi e a tanta musica e danze da ripetere tutti insieme.

Costo: entrata € 6 | gratuito sotto i 3 anni | sono disponibili abbonamenti da 5 e 10 ingressi al costo di € 27,50 e € 50. Le tessere abbonamento non sono nominative e si possono utilizzare anche per l’ingresso di amici e parenti.

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18,30 | domenica dalle 15 alle 17,30.

Informazioni sempre aggiornate sulla rassegna sulla pagina FB del Sant’Anna (https://www.facebook.com/AlcuniTeatro) oppure sul sito live.alcuni.it