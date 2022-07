Spettacolo "I ragazzi di oggi non hanno voglia di lavorare"

Quante volte abbiamo sentito questa frase ultimamente, vero? Alcuni settori stanno andando in crisi a causa della mancanza di manodopera e molti stanno dando la colpa a una intera generazione. Ok mi sono detto, sentiamoli questi ragazzi: "Perché tanta reticenza nell' accogliere le offerte di lavoro?". Molti si sono fatti avanti senza paura e mi hanno raccontato alcune loro esperienze lavorative, di feroce disagio e umiliazioni. Storie inverosimili, grottesche, che hanno un nome e un cognome, una famiglia da cui voler essere autonomi, una tassa universitaria da pagare, delle aspettative per il futuro, dei sogni, una dignità.



Venerdì 29 luglio nel giardino estivo del ristorante Gallo Matto di San Giovanni di Motta di Livenza (TV) un posto a me carissimo, alle ore 21.00 porterò in scena alcune di queste storie con il mio spettacolo di teatro - canzone "BULLONI - i ragazzi di oggi non hanno voglia di lavorare". Con me sul palco una super band di puro e duro punk rock: Enrico Casarotto alla chitarra elettrica, Max "Magnus" Magnani (Skiantos) al basso e Gianluca "Molla" Schiavon (Skiantos) alla batteria.



Sarà anche l'occasione per presentarvi il mio inedito dal titolo appunto: "I ragazzi di oggi non hanno voglia di lavorare", canzone ironica e dissacrante in pieno stile punk rock. E sarà sopratutto l'occasione per omaggiare e ringraziare il medunese Nicola Piva, il titolare del ristorante Gallo Matto, che da sempre si distingue per essere un esempio virtuoso di correttezza, onestà ed empatia nei confronti dei suoi giovani collaboratori. A dimostrazione che chi tratta bene i suoi dipendenti, corre molti meno rischi di restare senza personale.

Pablo Perissinotto



L'ingresso è libero

Prenotazione al tavolo 0422 766070