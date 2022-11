Giornata contro la violenza sulle donne - Spettacolo "Rose rosse per me"

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l’amministrazione comunale di Cordignano organizza assieme alla Biblioteca civica “Francesconi” lo spettacolo “Rose rosse per me. Letture performattive, musica e canto per riflettere insieme”, con la regia di Antonella Rui, in programma venerdì 25 novembre alle 20.30 nell’aula magna della scuola media Ippolito.

L’iniziativa, organizzata con la collaborazione di “Voci in Viaggio”, vedrà le letture di Sonia Vigna e Franziskus Vendrame e le musiche di Silvia e Anna Giubilato.

L’ingresso è libero.