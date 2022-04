Lo spettacolo "Servo di scena" accende le luci del Teatro Mario Del Monaco

Dopo il successo delle date padovane, Servo di scena accende le luci del Teatro Mario Del Monaco. Dal 22 al 24 aprile 2022 il celebre testo di Ronald Harwood torna in scena nell’allestimento diretto da Guglielmo Ferro e interpretato da tre attori poliedrici e conosciuti dal grande pubblico, Geppy Gleijeses, Maurizio Micheli e Lucia Poli.

Lo spettacolo

Inghilterra, 1940: un gruppo di vecchi attori si prodiga a tenere alto il morale degli inglesi e porta in giro nei teatri il repertorio di Shakespeare, recitando persino sotto gli allarmi aerei. Il capocomico di questa compagnia, un attore anziano e stanco, ormai sul viale del tramonto, ma capriccioso, dispotico e vanitoso, continua a recitare perché e? la sua unica ragione di vita: sostenuto dal suo “servo di scena”, Norman che in realtà gli fa da segretario, consigliere, suggeritore, amico e lo difende persino dall'invadenza altrui, oltre che spronarlo quando si avvilisce.

Considerata una delle commedie più importanti del Novecento, racconta la giornata “finale” di un attore, un grande interprete di Re Lear sulla scena, ma nella vita seduttore invecchiato. Lo affianca un “servo di scena” – aiutante, vestiarista tuttofare – che rappresenta l’irrazionalità dell’amore, della tenacia, della dedizione. Tutto questo mentre le bombe tedesche stanno martorizzando le citta? inglesi nel ’42. È un grande inno all’amore per il teatro, all’illusione che la civiltà possa sconfiggere le forze oscure della guerra che incombe tutto intorno, oggi come ieri. Lo spettacolo è dedicato a Turi Ferro, in occasione del centesimo anniversario della nascita, che interpretò il ruolo del Sir il padre, in un’edizione sempre diretta da Guglielmo Ferro.

Teatro Mario Del Monaco

Servo di scena di Ronald Harwood, durata 2h senza intervallo

22 Aprile 2022 20:30

23 Aprile 2022 20:30

24 Aprile 2022 16:00

in occasione del centesimo anniversario della nascita di Turi Ferro

