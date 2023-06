Spettacolo "Suonare libri"

Terza serata della rassegna estiva "Fuori dal Cinema" organizzata dal Circolo Cinematografico Enrico Pizzuti. Tutto il programma su: www.enricopizzuti.it



Suonare libri è uno spettacolo che combina arte visiva e sonora attraverso l’interpretazione del liber mutus “Contemplazioni” di Arturo Martini.



Un’esperienza multisensoriale attraverso i segni dell’opera dell’artista trevigiano proiettati sullo schermo e la colonna sonora creata da Roberto Durante e Vittorio Demarin con sintetizzatori analogici e campionatori.



L’artista Riccardo Miotto completerà l’esperienza disegnando in tempo reale durante la performance.



Un omaggio al libro d’artista di Arturo Martini, riconosciuto come uno dei più originali se non addirittura come il primo libro concettuale.



Roberto Durante, sintetizzatori

Vittorio Demarin, sintetizzatori e video animazioni

Riccardo Miotto, disegni





In caso di maltempo l'evento si terrà all'interno del cinema.