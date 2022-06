Spettacolo "Ta Erotikà. Le cose dell'amore, la carezza del divin pittore: Paris Bordon suggestioni evocative"

Dopo l'omaggio alla mostra "Antonio Canova. Gloria trevigiana" in corso al Bailo di Borgo Cavour, il festival di teatro classico "Mythos" affronta un altro celebre "figlio" di Treviso, nel secondo e ultimo appuntamento di "Classici a museo", ideata da Giovanna Cordova, regista e autrice teatrale, direttrice artistica del festival. Venerdì 1 e martedì 5 luglio (ore 19) il Museo Santa Caterina ospita "Ta Erotikà. Le cose dell'amore, la carezza del "divin pittore": Paris Bordon suggestioni evocative", lo spettacolo di teatro danza con Silvia Bennett e Caterina Simonelli.

La produzione, firmata da IF Prana, racconta l'amore come sintesi e mezzo di ogni trasformazione, che parte dal mito della creazione dell'uomo, dal Simposio di Platone ai giorni nostri. Le due artiste, partendo dalle suggestioni pittoriche di Paris Bordon riescono a fondere - in un ininterrotto susseguirsi di movimento, musica e parola - il senso ancestrale dell’amore, tra l’umano e il divino, quale unico antidoto alla solitudine dell’uomo. L'evento getta un ponte tra il festival "Mythos" e la grande retrospettiva "Paris Bordon. Pittore Divino", che si terrà da settembre al Museo Santa Caterina, organizzatà dalla Città di Treviso, curata da Simone Facchinetti e da Arturo Galansino. Si tratta della più ampia monografica mai realizzata finora sul pittore cinquecentesco (Treviso 1500 – Venezia 1571), con opere eccezionali, molte delle quali mai esposte in Italia.

Alle date de 1° e 5 luglio sono collegate altre due proposte del festival, per approfondire quanto avverrà in scena. Mercoledì 29 giugno (ore 18.30) si terrà "Ta Erotika Preview" al Caffè Caffi di via Manin, presentazione dello spettacolo con una performance di Silvia Bennett, danzatrice, coreografa e consulente coreografica. L'artista collabora con l'associazione Tema Cultura e la regista Giovanna Cordova, sodalizio da cui sono nati prestigiosi spettacoli andati in scena al Teatro Olimpico di Vicenza e nel cartellone del Teatro Stabile del Veneto. Silvia Bennett lavora come autrice, interprete e coreografa con l'associazione IF Prana e Caterina Simonelli. Inoltre ha sviluppato vari progetti all'estero: è nota per il suo particolare approccio alla coreografia, basato sull'improvvisazione e la ricerca interdisciplinare, che sperimenta con la sua compagnia Monocollective, fondata nel 2009.

Caterina Simonelli, invece, condurrà "Ta Erotik Work in Progress", laboratorio di tecnica teatrale che si terrà il 2 - 3 luglio al Teatro "La Stanza" di via Pescatori 23 di Treviso (numero ammesso di partecipanti 15 persone, informazioni e prenotazioni info@temacultura.it, tel. 346 2201356). Caterina Simonelli si è diplomata nel 2005 alla Scuola del Piccolo di Milano diretta da Luca Ronconi; si è formata con registi del calibro di Lev Dodin, Anatolij Vassiliev, Mamadou Dioume, Bruce Myers, Michele Abbondanza, Marco Baliani, Maria Consagra, Gianfranco De Bosio ed altri. Come aiuto regista ha affiancato Luca Ronconi e Andrée Ruth Shammah. E' direttrice artistica della compagnia IF Prana. Nel 2020 ha realizzato, insieme a Marco Brinzi, "Ape teatrale" spettacolo itinerante a bordo di un Ape Piaggio, produzione del Teatro del Giglio e If Prana, che ha girato per le piazze italiane realizzando più di 200 repliche in piena pandemia

Ad ogni replica di "Ta Erotikà" a Santa Caterina sono ammessi, al massimo, venti spettatori. Ingresso gratuito con prenotazione. Gli spettacoli sono preceduti dall'aperitivo di benvenuto (ore 18.30). Per informazioni e prenotazioni: info@temacultura.it, tel. 346 2201356 www.temacultura. Il festival "Mythos", prima edizione, è articolato in cinque sezioni principali. Collaborano alla sua attuazione la Città di Treviso - Assessorato alla Cultura, i Musei Civici, il Teatro Stabile del Veneto, l'Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di studi umanistici e Classici Contro, con il patrocinio della Regione del Veneto e di Assindustria Venetocentro e il sostegno di Banca Prealpi San Biagio.