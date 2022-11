Spettacolo "Trovi tutto su Wikipedia"

Sabato 12 novembre alle ore 18.00, nella Sala Parrocchiale di San Cipriano, TEATRO BELIEVE porterà in scena uno spettacolo di improvvisazione teatrale dal titolo "TROVI TUTTO SU WIKIPEDIA" con Massimo Farina e Zeno Cavalla.

Due attori, un musicista, due birre e un computer, nessuna traccia, nessun copione, solo una data scelta a caso su Wikipedia che darà il via ad un’escalation di scene ispirate a fatti storici di cui gli attori sanno probabilmente poco nulla. Umorismo, ironia e tanta faccia tosta in uno spettacolo teatrale interattivo che mostra che non è più necessario sapere niente perché…trovi tutto su wikipedia!

Ingresso gratuito - Info e prenotazioni: cell. 3285997702