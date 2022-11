Appuntamento mercoledì 30 novembre alle 17 nella Sala Consiliare per l’incontro informativo su “SPID e fascicolo sanitario online: cosa sono e come usarli”. L’appuntamento, organizzato dall’Ufficio Cultura del Comune rientra nel ciclo d’incontri “Mercoledì d’Argento” dedicato in particolare agli over 65, ma la partecipazione è aperta a tutti gli interessati. Saranno i tecnici del Comune a spiegare, in modo semplice, come creare la propria identità digitale e accedere al proprio fascicolo sanitario nel sito dell’ULSS e ai vari portali della Pubblica Amministrazione sul web. Ingresso libero. Per info: tel. 04239182.