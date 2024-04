Spiedo Al Catenaccio

?? Sabato sera è tempo di spiedo (ordinabile anche da asporto)! ?

Amici della buona tavola, è giunto il momento di deliziare il vostro palato con il piatto speciale del sabato sera: lo spiedo! ?



Nella nostra osteria tipica veneta, abbiamo per voi un'esperienza culinaria indimenticabile che vi porterà direttamente al cuore della tradizione gastronomica della nostra regione. ?



E se non potete venire a trovarci di persona, non preoccupatevi!



Lo spiedo è disponibile anche da asporto, così potrete godervi il suo sapore unico comodamente a casa vostra.



Buon appetito! ??



? Prenotazioni qui ?

https://pro.pns.sm/ep2cnq9



?Via G.Marconi, Catena di Villorba (TV)





? 392 762 2422