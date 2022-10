Prezzo non disponibile

Qui alla Vigna di Sarah puoi vivere una moltitudine di esperienze diverse! Se il buon vino ti appassiona e non sai rinunciare al sapore unico della carne allo spiedo, non puoi assolutamente mancare allo Spiedo in vigna! Vi aspettiamo Sabato 15 Ottobre dalle ore 18:00!

Via Col de Luna 6 - Vittorio Veneto (TV)

0438 1672623