SPIRITO LATINO - STREET FOOD FESTIVAL LATINO AMERICANO

MOGLIANO VENETO (TV)

- Piazzetta Don Giuseppe Polo (Corte Benedettina)

16-17-18 GIUGNO 2023

ven 18.00 -24.00 sab 11.00-24.00 dom 11.00-22.30

INGRESSO GRATUITO

Tipico Eventi arriva per la prima volta a Mogliano Veneto, portando il nuovissimo format “Spirito Latino”, lo street food festival dedicato alla cultura Latino Americana. L’area tra Piazzetta Don Giuseppe Polo e Corte Benedettina si troverà immersa in un’atmosfera magica e davvero suggestiva, trasportando i suoi ospiti nel calore, nella bellezza e nella bontà di questa meravigliosa cultura Trascorrete con noi tre intense giornate all’insegna del miglior cibo di strada e di tanto divertimento per tutti.

SEMPRE PRESENTI:

I migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati

Una selezione di ottime birre e cocktail

Una comoda area tavoli

VENERDÌ 16 GIUGNO

Dj Set con musica latina - ore 21.30

SABATO 17 GIUGNO

Mariachi Peralta: esibizione musicale e folkloristica - ore 21.30

DOMENICA 18 GIUGNO

Esibizione live: Alegria Amaya “La Leona de la Salsa” - ore 19.30

Vi ricordiamo:

INGRESSO GRATUITO tutti i giorni!

L’orario sarà il venerdì dalle 18.00 alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30

info: tipicoeventi@gmail.com Matteo 392 8582486