"Sport iconico" - Talk al Museo Collezione Salce

Lo sport come generatore di icone trasversali.

E’ questa la chiave di lettura che offre l’incontro di giovedì al Museo Nazionale Collezione Salce alle 18:45, un talk show voluto dal Comune di Treviso e inserito negli eventi che caratterizzano Treviso Città Europea dello Sport 2022, organizzato dal Consorzio UniVerso Treviso insieme a Tarvisium Rugby e Mi muovo per-Borse di sport e supportato da Banca di Credito Cooperativo Prealpi SanBiagio. Moderati dal Presidente del Consorzio UniVerso Treviso Piergiorgio Paladin, quattrro esperti di altrettante materie accompagneranno il pubblico nell’analisi di come persone, oggetti e luoghi che appartengono ad uno specifico ambito sportivo nel tempo poi si trasformino in icone popolari, tanto da travalicare gli ambiti in cui si sono generate.

Dario Ricci di Radio24-IlSole24Ore parlerà di atleti e allenatori, Chiara Matteazzi, architetto, di luoghi dello sport, Claudio Franco, designer, di oggetti nati per le performance e poi declinati in un utilizzo quotidiano infine Davide Bartolucci di Shado (H-Farm) del mondo digitale e della sua attenzione (in primis negli NFT e nel Metaverso) verso l’ambito sportivo.

«Questo incontro vuole essere un ulteriore elemento di pregio e di confronto nella Treviso Città Europea dello Sport 2022», afferma il vicesindaco Andrea De Checchi. «Lo sport verrà affrontato in una chiave innovativa in una location inedita come il Museo Nazionale Collezione Salce, senza dimenticare però quei principi che lo rendono imprescindibile nelle vite di tutti noi». «La provincia di Treviso», dichiara Piergiorgio Paladin, «è intrisa di sport: dai top team con Tvb, Benetton Rugby, Imoco Volley e Treviso Calcio, alla produzione, con uno dei distretti mondiali dello sportsystem più noti e prolifici, per arrivare alla formazione con il Master SBS della Ghirada. Qui sono nate icone sportive e non è un caso che proprio a Treviso, in una struttura meravigliosa come il Salce (tra l’altro con un passato da palestra), si tenga questo evento».