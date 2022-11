“Sport e motivazione. Le nostre scelte per vivere bene ed in salute” - A colloquio con Gianni De Biasi

L’importanza della giusta preparazione fisica e la condizione mentale necessaria nell’attività sportiva agonistica e non: è questo il tema del quinto e ultimo appuntamento dell’anno del tour della prevenzione organizzato dall’Associazione di Mutuo Soccorso ETS NoixNoi con Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), parte del Gruppo Cassa Centrale, con un forte radicamento in tutta la provincia di Treviso. L’incontro dal titolo “Sport e motivazione. Le nostre scelte per vivere bene ed in salute”, si terrà venerdì 25 novembre alle 20.30 all’auditorium Banca Prealpi SanBiagio di Tarzo (via La Corona, 45) e avrà come ospite speciale l’allenatore Gianni De Biasi.

Classe 1956, ex calciatore nel ruolo di centrocampista, commentatore tecnico e opinionista, De Biasi più recentemente è stato commissario tecnico della nazionale albanese e oggi di quella azerbaigiana. Le sue gesta echeggiano ancora in diverse città italiane, quali Ferrara, Modena e Torino, oltre che in Albania, dove è divenuto cittadino onorario dopo la memorabile qualificazione a Euro 2016. “Sin da giovane – racconta De Biasi - avevo chiaro il mio destino. Non ho mai perso il contatto con la mia terra d'origine, ma altrettanto sapevo che volevo spiccare il volo. Avercela fatta ha avuto il suo prezzo in termini di rinunce e sacrifici. Oggi posso dire che ne è valsa la pena”.

Insieme a lui ci saranno due specialisti di Centro di Medicina: la dott.ssa Lucia Scotton, medico dello sport, e lo psicologo clinico e psicoterapeuta Andrea Franceschin, che da oltre 20 anni si occupa di benessere psicofisico, personal e mental trainer di atleti professionisti e semi-professionisti. Il filo conduttore, nel quale s’inseriranno le domande agli specialisti, sarà il racconto della carriera di De Biasi, che rientrerà appositamente nella Marca per l'evento, fortemente voluto da NoixNoi e dal Presidente dell’Associazione di Mutuo Soccorso, nonché Vicepresidente di Banca Prealpi SanBiagio, Flavio Salvador: “Con questa serata si conclude la programmazione 2022 degli incontri dedicati alla prevenzione, che vanno a sostenere culturalmente un piano di screening, riscuotendo sempre maggior apprezzamento e partecipazione tra i nostri associati. A dimostrazione della centralità del tema della salute anche nel nostro territorio dove, grazie ai servizi presenti, la diagnosi precoce diventa fondamentale per salvaguardare lo stile di vita e salvare vite umane”.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita, fino ad esaurimento dei posti. Per prenotazioni è possibile rivolgersi alla segreteria di NoixNoi (tel. 0438 586873, mail info@noixnoi.net).