In chiusura della Settimana europea dello sport, arriva una grande Festa inserita nel Festival della Cultura sportiva Femminile.

Due giornate di presentazione delle società che offrono attività rivolte alle ragazze e bambine con una particolare attenzione alle discipline meno praticate dalle ragazze come il calcio, rugby, pallacanestro, canottaggio con la possibilità di provare tutte le attività.

Questo appuntamento si svolgerà in sinergia con Sport senza barriere, giunto alla seconda edizione, dedicato agli atleti diversamente abili, argomento questo particolarmente caro a Progetto Donne Veneto che ha dedicato ampio spazio nella precedente edizione agli sportivi con disabilità.

Sport senza barriere è inserito a sua volta nell’ambito di due convegni di trotto all’Ippodromo, le gare di sabato 30 settembre dedicate ai guidatori non professionisti e le gare di domenica 1 ottobre, di cui fa parte anche il 44° Gran Premio Città di Treviso.

Entrambe le giornate all’ippodromo sono ad entrata libera, aperte a tutti e con alcune attività dedicate ai più piccoli, come i pony e la psicomotricità.

Concorrono all’organizzazione della manifestazione Nordest Ippodromi, l’associazione Villa Margherita inclusiva, oltre a numerosi Comuni della provincia e associazioni di volontariato.



Eccole: ASD Centro Wushu China Town, Albatros Volley Asd, Asd Judo Treviso, Canottieri Sile, Crazy Wanted Country Group, Madreperla, Natatorium, Nordic Walking Strada Facendo, Nuova Pallacanestro Treviso, Polisportiva Olimpia Postioma, Rh Positivo Salsa, Red Panters Rugby, Suenos y Son, Tao The Chia, Treviso Sport ASD, Treviso sport Academy, Treviso Women Calcio, Ving Tsun Academy.