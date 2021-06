Sporting Life Center Cup - Torneo di 4^ Categoria

Orario non disponibile

Quando Dal 19/06/2021 al 03/07/2021 Orario non disponibile

Dal 19 giugno al 3 luglio tornano i tornei di 4^ categoria in provincia di Treviso con la "Sporting Life Center Cup", manifestazione riservata ai tesserati FIT Agonisti con classifica compresa tra 4NC e 4.1.



Si giocherà nel rinnovato circolo di via Colombera a Breda di Piave, fresco di ampliamento con campi da padel e piscina.



Per info ed iscrizione visitate il sito www.sportinglifecenter.com entro il 17 giugno ore 12.00.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...