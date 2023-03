St. Patrick's Night – Lennon Kelly Live

LO SHOW

Sabato 18 Marzo

ST. PATRICK’S NIGHT – Festeggiamo San Patrizio!



IRISH SOUND

LENNON KELLY

(Irish Punk Folk – Romagna)

*since 2011*

IRISH SPECIALS

Un piatto ed una birra speciali per immergersi nel clima Irlandese

Stufato irlandese alla birra Stout artigianale

Birrificio Antica Contea – Pat at a tap – Alc. 5 vol – in cask

Modalità d’ingresso

CENA + SPETTACOLO

Servizio live: 7€ a persona

Per prenotare chiama lo 0423303757

SOLO SPETTACOLO

15€ consumazione inclusa

Non è possibile effettuare prenotazioni

BIOGRAFIA LENNON KELLY

Dai colli della Romagna nasce questa band che unisce la propria vena Punk-Rock alle sonorità Folk Irlandesi di Violino, Cornamusa e Banjo. Nel 2014 si esibiscono, come unica band italiana, al Rock in Idro aprendo i concerti di The Pogues, Ska-P, Gogol Bordello, Millencolin, Pennywise, Russkaja, Snuff. Nel 2016 si esibiscono ad Amburgo per la festa dei 10 anni di gemellaggio tra le tifoserie di St Pauli e Celtic Glasgow. Nel 2017 aprono per la prima volta un concerto ai Flogging Molly. Dopo “Lennon Kelly” e “Lunga Vita al Re” è uscito nel 2018 il terzo album “Malanotte” per Indiebox Records/Self. Nel 2021 sono stati premiati come “migliore Celtic Punk band italiana” al Musica Celtica Music Awards. La band sta attualmente lavorando al nuovo lavoro discografico.