Star Wars The Last Brick

"IL NATALE CON 50.000 MATTONCINI PER UNA MOSTRA STELLARE"



Lo spazio vuoto di un negozio si trasforma in contenuto culturale. Ed è questa l'idea vincente per il Centro Commerciale Emisfero di Silea (TV), che offre un motivo in più alle persone di frequentare il centro nel periodo natalizio. Grazie alla collaborazione con l'Associazione NEXT COSPLAY, va in scena la mostra STAR WARS THE LAST BRICK, con 70 mq dedicati all'universo stellare tra costruzioni in mattoncini, esposizioni iconografiche, spade laser e video per i fan della "Galassia Lontana Lontana". L'esposizione mira a regalare un momento di intrattenimento ai fan di Guerre Stellari ma anche ad avvicinare chi per la prima volta si lascia trascinare dall'immaginario Star Wars.

"Un’opportunità unica per dare vita ad uno dei negozi sfitti della galleria – dichiara il Direttore del Centro Commerciale Alessandro Cerato - con questa mostra si vuole ampliare l’offerta di intrattenimento ai clienti del centro nel periodo delle festività natalizie, facendo riviere le emozioni di una delle saghe più iconiche del cinema".



Tutte le info su www.associazionenext.it e sui social @starwarsthelastbrick