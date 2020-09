Rock will never die con gli "Stay On Eye" - Grigliata e live all'Antica Osteria Zanatta

Voglia di Griglia e Musica Rock?



Venerdi 2 ottobre Grigliata e serata rock live



Se bel tempo l' evento si terrà nel giardino dell Antica Osteria Zanatta altrimenti nella veranda e sale interne



dalle 20:00 Cena con Grigliata

Tavoli su prenotazione anche per assistere al concerto dalle 21:30

prenotazioni entro mercoledi allo 0422778048



Gli STAY ON EYE:

Metti insieme 5 amici, una sala prove e tanta passione per la musica. Nasce così, il progetto tributo al rock degli “Stay on Eye”, un mix micidiale di passione, amicizia e musica Rock.



La cover band propone un potente spettacolo live farcito di pezzi leggendari dagli anni 70 ad oggi, interpretati dalla potente voce di Federica Carlotta Basei.



L'impatto sonoro è garantito dalle chitarre di Andrea Da Ros e Alessandro Agosto, sulla base ritmica di Lucio Facchin al basso e Marco Mario alla batteria.





Federica Carlotta Basei - Voce

Andrea Da Ros - Chitarra elettrica

Alessandro Agosto - Chitarra elettrica

Lucio Facchin - Basso

Marco Mario - Batteria



Genere Cover Rock - Hard Rock