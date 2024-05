Stefano Nardon live | "Il Cantiere"

Giovedì 30 Maggio 2024 si esibirà al Cantiere di Treviso Stefano Nardon.

L'artista presenterà il suo primo album da solista: "Oasi" in uscita venerdì 17 maggio su tutte le piattaforme streaming e online.

L'album composto da brani strumentali e cantati, spazia dal R&B/Soul, Jazz all'elettronica.

L'artista si esibirà suonando un pianoforte a coda all'interno del locale.

Un appuntamento da non perdere.



Stefano Nardon e? un polistrumentista, cantautore e compositore classe ‘96.

Il suo sound fonde diversi generi musicali quali Jazz, RnB, Soul e Funk.

Inizia a suonare nel garage di casa all'eta? di 6 anni grazie al padre. Dopo diverse esperienze in gruppi

musicali, intraprende una carriera da solista autoproducendo interamente diversi singoli.

Nel 2023 partecipa alle Berklee Clinics dell’Umbria Jazz di Perugia in seguito alla vittoria della borsa di



Il 17 maggio 2024 ha pubblicato il suo primo album da solista "Oasi".