Combinazioni Festival - Performance "Steli"

performance di e con Stalker Teatro



con Gigi Piana, Dario Prazzoli, Stefano Bosco ed Erika Di Crescenzo

progetto e regia Gabriele Boccacini

musiche originali eseguite dal vivo da Simone Bosco



Un’azione simbolica per riflettere su libertà e limite, un’installazione dal forte impatto visivo, in cui si fondono creazione artistica, gioco collettivo e rito comunitario della festa. I partecipanti sono coinvolti in un’azione corale in cui oggetti comuni, steli colorati nella gamma cromatica dell’arcobaleno, possono essere utilizzati liberamente in composizioni inedite, ma al tempo stesso vincolate dai limiti dettati da strumenti e spazi.



In caso di maltempo, la performance verrà rinviata a data da destinarsi



La Compagnia Stalker Teatro sviluppa la propria sperimentazione artistica nel rapporto fra teatro e arti visive, producendo spettacoli ed eventi di teatro partecipato che spesso prevedono il coinvolgimento diretto degli spettatori, anche all'interno di situazioni socialmente sensibili e impegnative.