Antonella Stelitano presenta il suo ultimo libro "Donne in bicicletta"

Nella settimana della Festa della Donna verrà presentato il libro Donne in bicicletta di Antonella Stelitano che si terrà sabato 12 marzo alle ore 17 presso la sede municipale di San Pietro di Feletto in via Marconi, 3. Modera l'incontro l’Assessore alla Cultura Claudia Meneghin. «C’è ancora una strada tutta in salita da percorrere e sarebbe bello che donne e uomini pedalassero insieme. Perché non c’è democrazia senza la libertà e il rispetto dovuto alle donne. L’unica catena che ci rende liberi è quella della bicicletta.» Antonella Bellutti

Grazie a uno scrupoloso lavoro di scavo e ricerca, impreziosito dalle testimonianze dirette delle protagoniste, Antonella Stelitano rende finalmente giustizia all’epopea del ciclismo femminile tricolore, fino a oggi colpevolmente trascurato dalla storiografia nonostante i grandi successi ottenuti sul piano sportivo e sociale. Sì, perché i chilometri percorsi da tante ragazze sprint – per anni sbeffeggiate, derise e addirittura insultate per la loro passione – hanno contribuito in maniera determinante non solo ad arricchire il palmarès di medaglie del ciclismo italiano, ma anche ad abbreviare il lungo e faticoso cammino verso l’emancipazione femminile. Attraverso racconti, foto e documenti inediti veniamo così a conoscenza di un mondo di fatica, sacrificio e dedizione che oggi, per la prima volta, ottiene il meritato riconoscimento.

Antonella Stelitano trevigiana, giornalista, da anni si occupa di sport e diritti umani. È autrice di numerosi saggi e volumi con i quali ha vinto il Premio Nazionale per la Storiografia Sportiva “A. Manacorda” (2016), il Premio Microeditoria di Qualità (2020) e per tre volte è stata premiata al Concorso Letterario del Coni nella sezione saggistica. Con Donne in bicicletta (Ediciclo, 2020) ha vinto il Premio Bancarella Sport 2021 ed è finalista al Premio Letterario Sportivo Invictus 2021.Con Ediciclo ha pubblicato Una lama infallibile. Storia di Germana Schwaiger, la prima medaglia mondiale della scherma femminile italiana (Ediciclo, 2021) e Volevo solo giocare a pallavolo (2021) con Silvia Biasi. È membro della Società Italiana di Storia dello Sport e del Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Fair Play. È Stella di Bronzo al merito sportivo del CONI e Cavaliere della Repubblica.