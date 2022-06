Le stelle dell'Aurora: teatro all'aperto a luglio e agosto

Gli spettacoli estivi dell’Arena dell’Aurora non si limitano al cinema! I venerdì saranno dedicati esclusivamente al teatro con la rassegna “Le stelle dell’Aurora”: le compagnie più prestigiose del territorio ci faranno divertire con brillanti commedie ricche di intrighi e circostanze assurde. Mentre due domeniche saranno dedicate alla proiezione esclusiva di film prodotti nel territorio. Da quest'anno sarà possibile, per chi vorrà, usufruire della speciale offerta "cena+teatro" scegliendo tra i due menù proposti da Enfant Prodige e Mastropizza, pagando il biglietto a prezzo ridotto.

Il programma

15.07 (teatro) La Signorina Papillon - comp. Teatro Stabile del Leonardo

22.07 (teatro) www.primemogli.it - comp. Costretti Oltreconfine

29.07 (teatro) La presidentessa comp. - Soggetti Smarriti

12.08 (teatro) Figli - comp. Teatro delle Arance

19.08 (musica) Fusion by Da Zero Group

21.08 (cinema) My life is a movie - regia di Alessandro Fantin

26.08 (teatro) Sior Todero Brontolon - comp. Arte Rinascita

02.09 (teatro) Finché si scherza - comp. Tarvisium Teatro

09.09 (teatro) Alla larga dai guai - comp. Amici del Teatro di Pianiga

11.09 (cinema) Volti di Villa Giovannina - regia di Marco Sartorello

Info e biglietti

Gli spettacoli si terranno presso l’Arena Aurora in Via Scarpa 2 a Treviso.

Ora inizio spettacolo 21.15

Ingresso a pagamento: 13 euro intero/10 euro ridotto.

Per l’acquisto dei biglietti e info rivolgetevi al nostro sito www.teatrochepazzia.it e seguite le indicazioni oppure chiamate lo 0422.26.56.96. Per info: www.teatrochepazzia.it oppure 0422.26.56.96.