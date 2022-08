Stelle & Gufi

L’Oasi di Cervara che conosciamo è quella a cui si può accedere negli orari di apertura, ma quando i cancelli si chiudono, e scende il buio, la riserva torna ad essere un luogo silenzioso dove gli unici suoni che si odono sono lo scorrere delle acque e i versi degli uccelli che popolano la palude. Vi siete mai chiesti come potrebbe essere trascorrere un’intera notte in un luogo come questo?

Questa estate, Sabato 6 e Domenica 7 Agosto, il parco si apre per farvi vivere un’ immersione totale nella natura, trascorrendo nella palude una notte in tenda. Sarà un’occasione unica (la prima notte nella storia dell’Oasi) per stare con le nostre guide e per ascoltare parole che raccontano la Natura, accompagnate dalla musica senza tempo di un’arpa. Al mattino della domenica, con l’Oasi ancora priva di pubblico ci sarà, infine, un momento unico di incontro con i gufi. Il pernottamento avverrà nell’area del Centro Visitatori dove i partecipanti potranno montare le proprie tende e dove avranno, per tutto il tempo del soggiorno, anche accesso al Centro Visitatori. Ad arricchire questa esperienza ci sarà la Proloco di Quinto di Treviso che supporterà l’Oasi con i momenti di ristorazione e il Birrificio Morgana grazie al quale sarà possibile assaggiare la deliziosa birra col fondo.

Programma dell’evento:

.) dalle 17.00 alle 18.30 Accesso al centro visitatori dal cancello nord dell’Oasi – registrazione dei partecipanti e montaggio delle tende (non fornite dall’Oasi – la dimensione ideale è un igloo da 2-3 posti)

.) alle 18.30 Aperitivo rustico con la Proloco di Quinto e incontro con le Guide

.) Cena al sacco in autonomia (è possibile anche uscire dal parco e cenare presso ristoranti e pizzerie limitrofe)

.) alle 20.30 – Visita guidata notturna per ascoltare i suoni della notte (è suggerita una piccola torcia)

.) alle 22.00 – Parole e Musica sulla sponda del fiume – Daniela Vanin leggerà brani di Konrad Lorenz, accompagnata dall’arpa di Annalisa Pavan.

.) alle 23.30 – tutti in tenda, si spengono le luci

.) alle 8.00 – sveglia e colazione con la Proloco di Quinto

.) alle 9.30 – Incontro ravvicinato con i Gufi

I partecipanti potranno fermarsi nel parco per entrambe le giornate di sabato e domenica. Le tende dovranno essere smontate entro le ore 12.00 della domenica mattina. Nel parco non è possibile accendere fuochi o barbecue, ma per la cena sono ammessi i fornelletto a gas da campeggio.

Tariffe

Il costo a persona comprensivo di tutto quanto sopra (tenda e pranzo al sacco esclusi) è:

50,00 € tariffa intera

35,00 € riduzione per bambini e ragazzi tra i 5 e i 12 anni – gratuito fino a 5 anni di età

le iscrizioni si raccolgono via mail tramite il modulo di contatto al link

www.oasicervara.it/stelle-gufi/

Le iscrizioni si chiuderanno Giovedì 4 Agosto.