Le stelle di San Lorenzo a Milies con gli astrofili di Vittorio Veneto

Anche a Segusino sarà possibile ammirare le stelle cadenti con la preziosa “guida” dell’Osservatorio astronomico di Piadera (Fregona). L’ultimo appuntamento della rassegna “Crode. Musica, parole, paesaggio” prima della pausa estiva - i tre eventi conclusivi infatti saranno in settembre - si terrà all’Ostello Saint-Jory di Segusino giovedì 10 agosto alle ore 20.45 per osservare in diretta il firmamento con le spiegazioni degli astrofili di Vittorio Veneto. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Borgo Milies.

“Crode. Musica, parole, paesaggio” proseguirà con altri 3 appuntamenti, fino al 17 settembre. L’iniziativa nasce dal territorio di Segusino, nell'Altamarca trevigiana stretta tra Piave e Prealpi. È il primo cartellone organico promosso dal Comune di Segusino con una serie di eventi che coprono l'estate tra concerti, passeggiate, teatro per bambini e incontri astronomici che coinvolgono, insieme al Coro di Stramare, la Pro Loco gli amici di Borgo Milies e AmareStramare.

Associazione culturale Borgo Milies

Nata da un gruppo di amici e conoscenti, residenti e non a Milies che si sono uniti in associazione culturale per promuovere la conoscenza del territorio compreso tra i massicci del Monte Doch-Cesen e Monte Grappa. Intendono la conoscenza del territorio in senso molto ampio comprendendovi la storia, la cultura, l’arte e, ultima ma non ultima, la natura. Vogliono raggiungere il loro scopo promuovendo iniziative culturali, progetti con le scuole, escursioni a piedi, feste di presentazione dei prodotti del territorio e feste tradizionali.

Astrofili di Vittorio Veneto

L’associazione Astrofili Vittorio Veneto nasce ufficialmente nel febbraio 1984 da un manipolo di appassionati di astronomia riunitisi in occasione dell’allestimento di una rassegna di astronomia tenutasi nel novembre 1983. L’Osservatorio Astronomico pubblico di Piadera è nato nel 1986, con finalità sia osservative che didattiche, con lo scopo di far conoscere l’Astronomia al grande pubblico ed in particolare ai giovani. È situato in località Piadera, in comune di Fregona sulle colline a Nord-Est di Vittorio Veneto a 500 m di quota s.l.m.; è aperto ogni Venerdì sera (condizioni meteorologiche permettendo) ed è possibile osservare con i telescopi gli oggetti celesti più disparati, dalla Luna ai pianeti, a nebulose e galassie visibili in quel determinato periodo.

Per ogni informazione: corodistramare@libero.it e pagina Facebook “Visit Segusino”