Pattinando in Piazza dei Signori. Domani, sabato 26 agosto, a partire dalle 20.30, nel cuore di Treviso, va in scena la decima edizione di “Stelle sotto le stelle”, il grande show dedicato al pattinaggio a rotelle.

Salti, piroette, virtuosismi e speciali coreografie caratterizzeranno la serata – ad ingresso libero – organizzata dallo Sporting Treviso e dalla Polisportiva Casier sotto l’egida della delegazione territoriale di Treviso e Belluno della FISR, la Federazione Italiana Sport Rotellistici, e con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

In Piazza dei Signori sarà posizionata una pista rettangolare, lunga 40 metri e larga 20, dove per un paio d’ore si esibiranno alcuni tra i più bravi pattinatori di un movimento che, in provincia di Treviso, vanta una grande tradizione e conta oltre trenta società (alcune dedite alla corsa e all’hockey) e circa 3.500 tesserati.

Per Piazza dei Signori è un lieto ritorno: l’ultima edizione di “Stelle sotto le stelle” si era disputata quattro anni fa, nel 2019, con una memorabile cornice di pubblico. Poi, con l’arrivo della pandemia, anche la grande vetrina del pattinaggio trevigiano era stata sospesa.

Per tutta la serata, sulla pista di Piazza dei Signori, si alterneranno singoli e coppie, sino ad arrivare al gran finale: l’esibizione dei grandi gruppi Royal Eagles e Rollstyle, i team trevigiani rispettivamente primo e secondo ai campionati italiani 2023 e selezionati per i prossimi Mondiali di Ibaguè (Colombia).

I protagonisti di “Stelle sotto le stelle” prenderanno confidenza con la pista a partire dal pomeriggio. Alle 20.15 prologo musicale con l’esibizione della banda comunale “Albino Gagno” di Villorba e la sfilata dei pattinatori lungo il Calmaggiore. Prima che in Piazza dei Signori si accendano i riflettori e parta la musica. Emozioni garantite.

I protagonisti dell’edizione 2023 di “Stelle sotto le stelle”. Ore 20.30. Prima parte: Sally Pellegrinet (Skating Spresiano); Giulia Daniel (Pattinatori Sile); Maira Trento (Pattinaggio Artistico Godigese); Jacopo Zambon e Kimberly Rossetto (Pattinaggio Vazzola/Blue Skate Pieve di Soligo); Gianmarco Carniel (Skating Club Istrana); Anna Chiara Serafin (Skating Spresiano). Pausa con interventi delle autorità. Seconda parte: Francesca Battista; Giorgio Casella (Skating Club Don Bosco Mareno-Cimadolmo-San Polo); Maria Da Ros (Pattinatori Sile); Riccardo Marzari ed Emma Cortese (Blue Skate Pieve di Soligo); Grande Gruppo Rollstyle (Pattinaggio Artistico Mignagola e Ponte di Piave); Grande Gruppo Royal Eagles (Skating Club Don Bosco Mareno-Cimadolmo-San Polo).