Stelle e Stalla + Notte al Parco

Sabato 23 Marzo ritornano al Parco della Storga gli Astrofili di Ponte di Piave, con una nuova edizione di "Stelle e Stalla".

Attività per tutta la famiglia nel pomeriggio, per attendere assieme il calar del sole ed osservare il cielo con i telescopi.

Per i più temerari sarà possibile trascorrere la Notte al Parco, giocando ed esplorando sotto le stelle.

Tra racconti animati che si trasformeranno in un'avventura dove i bambini saranno protagonisti, la costruzione di un'astronave, e l'avvistamento di animali notturni, l'esperienza sarà indimenticabile!

Sabato 23 Marzo

Attività per tutta la famiglia dalle 17.30 alle 20.00 circa

Ritrovo ore 17.30 presso il piazzale Gruppo Grotte Treviso dove sarà possibile parcheggiare l’auto. (Accesso al parco da Via Cal di Breda 130, Treviso)

Programma:

• ore 17.30 accoglienza, momento conviviale e presentazione dell’attività,

• ore 18.00-19.00: mentre i più piccoli scopriranno i pianeti e costruiranno un’astronave con gli educatori de La Storga, gli adulti saranno intrattenuti dal Gruppo Astrofili di Ponte di Piave,

• ore 19.00-20.00: tutti insieme ad osservare stelle e pianeti con il Gruppo Astrofili, a seguire, conclusione e saluti.

La partecipazione ha un costo di 8 euro per i bambini (dai 5 anni d’età) e 10 euro per gli adulti da versare tramite bonifico bancario. Ingresso omaggio per i bimbi che partecipano alla Notte.

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione entro giovedì 21 marzo.

In caso di mal tempo l’evento verrà annullato. (vedi punto 3.4 condizioni di servizio)

Solo per i bimbi più coraggiosi, l’avventura continua!

Attività per bambini dagli 8 anni ai 12 anni d’età, dalle 19.00 di sabato 23 alle 9.30 di domenica 24.

Ritrovo ore 19.00 presso il piazzale del Gruppo Grotte Treviso.

Dopo l’accoglienza genitori e figli avranno la possibilità di osservare il cielo con il gruppo Astrofili fino alle 20.00 circa. A seguire la cena e dopo sprofonderemo nelle tenebre per una passeggiata notturna in cerca delle magiche creature che affollano il parco.. Trascorreremo la notte insieme, dormendo nei comodi letti messi a disposizione dal Gruppo Grotte adiacente alla sede.

Costo: €50 euro a bambino da versare tramite bonifico bancario.

La quota comprende: cena* (pizza margherita), colazione*(latte, thè, biscotti, pane e marmellata ecc), pernottamento, attività serale e la presenza di 2 educatori per tutta la durata dell’evento. Eventuale partecipazione all’evento pomeridiano.

Cosa portare: Sacco a pelo, cuscino, pigiama, beauty per l’igiene personale, borraccia, torcia, ciabatte, indossare abbigliamento comodo e scarpe sportive.

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione entro giovedì 21 marzo.

L’iniziativa si svolgerà con la presenza di un minimo partecipanti. (vedi punto 3.3 condizioni di servizio).

Sarà data conferma dello svolgimento via e-mail.

* informate la segreteria al numero o mail sottostante per eventuali esigenze alimentari.

Per ulteriori informazioni e/o richieste di chiarimenti è possibile contattare il numero della segreteria 391 1242439 dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 14.00-17.00 o inviare una mail a famiglie@lastorga.eu