Stereotipi di genere: quando le scorciatoie (della mente) ci fanno sbagliare strada

ENAC Veneto organizza un ciclo di tre incontri gratuiti dedicati alla parità di genere, aperti a tutta la cittadinanza e con un aperitivo finale per i partecipanti.



Gli eventi, grazie alla partecipazione di relatrici esperte nel settore, permetteranno di acquisire conoscenze circa la situazione attuale su temi come la parità di genere, l'uso del linguaggio per evitare discriminazioni e di fare un focus sul mondo del lavoro, dove a volte le discriminazioni passano inosservate.



Il primo incontro si terrà presso lo spazio Caffelarte di Paese il 15/07/24 alle ore 17.00

Assieme alle relatrici, verranno discussi i principali BIAS, ovvero le scorciatoie della mente, che ci portano a fare delle scelte spesso in maniera inconsapevole.

Ma davvero...

- le donne guadagnano meno degli uomini?

- gli uomini sono più determinati e sicuri di sè?

- ma davvero mi sono preclusi dei percorsi di studio e/o carriera perchè sono maschio/femmina?



Relatrici

Ilaria Trinca - avvocata, consulente per la parità di genere

Giorgia Zanin - esperta di comunicazione, marketing e Gender Equality Management

Marcon Jessica - coordinatrice progetto Minerva: STEAM al femminile



Al termine dell'incontro è previsto un aperitivo per i partecipanti.

Partecipazione gratuita, previa registrazione (posti limitati).





Progetto 6413-0001-1522-2022 Approvato con DDR nr. 652 del 22 giugno .PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 - PRIORITA’ 1. “OCCUPAZIONE” P.A.R.I. Progetti e azioni direte innovativi per la parità e l’equilibrio di genere - DGR n. 1522 del 29/11/2022. Entità del contributo pubblico concesso pari a 411150,00 €