Il frontman dei Dream Syndicate, Steve Wynn, live al Mavv

Steve Wynn sarà in Italia a ottobre per ben 13 date del suo tour acustico. Il giro italiano del frontman dei Dream Syndicate farà tappa anche allo Spazio Mavv di Vittorio Veneto domenica 17 ottobre (ore 21:30).



Steve Wynn è uno dei veri eroi del rock underground; molti lo conoscono per l’innovativo lavoro coi Dream Syndicate, una band che insieme a REM e Replacement ha praticamente inventato la scena indie rock americana degli anni Ottanta. Ma ci sono anche gli album solisti dei Novanta, accolti favorevolmente dalla critica e trasmessi dalle stazioni radio di Modern Rock di tutto il Paese. O il progetto parallelo Gutterball che dopo solo cinque concerti firma per la Muite/Elektra e si imbarca in un tour nazionale con i Black Crowes. Senza dimenticare la recente trilogia “Desert Trilogy” e i quasi leggendari show con la band attuale, The Miracle 3. Steve Wynn vanta grande fama ed una discografia tanto prolifica e trova anche il tempo per esibirsi in moltissimi concerti all’anno in giro per il mondo, trovandosi benvenuto a Roma, Oslo, Atene, Bruxelles, Londra e Madrid così come a Los Angeles, New York City, San Francisco, Chicago e Boston.

