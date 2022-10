Corso "Stop a stress e ansia!"

E’ in partenza presso Silvia Zanetti Yoga Studio a Dosson un corso di 5 incontri settimanali per imparare il training autogeno, una tecnica di rilassamento utile a:



- Gestire ansia e stress



- Combattere quei disturbi fisici causati dallo stress come mal di testa, gastriti, dolori cervicali, insonnia ecc…



- Migliorare la concentrazione



- Aumentare autostima



- Stare meglio con il corpo e la mente



Alla fine del percorso verrà fornito ai/alle partecipanti materiale cartaceo e file audio per utilizzare la tecnica in autonomia.



Vuoi conoscere meglio questo strumento e sperimentarlo?



Puoi partecipare alla serata di presentazione gratuita che si terrà martedì 8 novembre alle 19:15 in via Archimede 2C a Dosson.





Per informazioni e per prenotare il tuo posto alla serata di presentazione gratuita puoi contattarmi ai seguenti recapiti:







email: formaggi.pamela@gmail.com



tel: 328 3187509