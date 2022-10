"Storia di un esorcismo": ecco l'enigma city game per Halloween

STORIA DI UN ESORCISMO TRA DEMONI E FANTASMI è la nostra proposta per giocare all'aperto nella notte più magica dell’anno dove il confine tra il mondo dei vivi e quello dei non vivi è molto sottile, un sapiente mix tra una caccia al tesoro con elementi di escape room e urban safari.

Ancora una volta viaggeremo indietro nel tempo, questa volta nella Treviso del 1856, tra storie vere e leggende, portali magici che ci unisco a mondi paralleli, simbolismo ed esorcismi, incontrerete personaggi inquietanti che vi metteranno a prova con sfide e sacrilegi.

Questa è una nuova sfida per tutti i nostri amici appassionati di Escape Room e non solo.



LA VOSTRA MISSIONE

Una medium accoglie i messaggi eterici dei fantasmi, un demone malvagio che si nutre delle paure dei non vivi, un esorcismo per annientarlo e poi voi un gruppo di investigatori del mondo paranormale, pronti a rischiare il tutto.



ORARI: 21.00 - Treviso

SQUADRE: minimo 3 persone, massimo 6 persone per squadra. Si può prenotare per più squadre.

DURATA: minimo due ore.

MATERIALE DI GIOCO: ad ogni squadra verrà fornito un kit di gioco e una mappa cartacea, si consiglia per ogni squadra uno smartphone con una app per la lettura di codici QR se non già integrata nella fotocamera.



PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@enigmacitygame.it

tel. 3291404311

In caso di pioggia l’evento si svolgerà comunque.



Attenzione !!! Evento ad alto coinvolgimento emotivo.