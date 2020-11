Storia e misteri a Portobuffolè

“l buon Gherardo,

…per altro sopranome io nol conosco,

s’io nol togliessi da sua figlia Gaia”

(Purgatorio, Canto XVI)

A Portobuffolè, una “gaia” cittadina di poco più di 800 abitanti situata in provincia di Treviso, al confine tra il Veneto e il Friuli, il tempo sembra essersi fermato. Questo gioiello medievale è considerato uno dei Borghi più belli d’Italia grazie al suo aspetto di città-castello ancora ben conservata con le sue porte medievali, la torre civica, le case gotiche, le vie lastricate di sassi e pietra.

Un luogo dal fascino eccezionale reso ancora più leggendario dalla presenza di Gaia da Camino, poetessa e rimatrice provenzale, donna di grande cultura, figlia di Gherardo, entrambi decantati nella Comedia da Dante Alighieri.

Passo dopo passo sarete sedotti dalla magia di questo borgo che vi invita a scoprirne i suoi angoli nascosti e i suoi misteri più intimi.

La Vostra Guida sarà Lara Sossai.

Durata: 2 ore circa

Numero massimo di partecipanti: 15 persone.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a info@touringwithlara.it oppure un messaggio al +39 348 7933935

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 12.00 del giorno stesso.

La visita si svolgerà anche in caso di maltempo.

In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.