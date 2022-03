A San Fiori il reading "Storie d’amore"

Reading di Evarossella Biolo.

Accompagnano la lettura spettacolo il pianoforte e la voce del musicista Carlo Colombo.





Parlare d’amore è parlare di tutto e di nulla.



L’amore è un sentimento contemporaneamente concreto ed effimero, irraggiungibile e terreno, eterno ed incredibilmente fragile.



Si potrebbe disquisire all’infinito e si troverebbe sempre qualcosa da aggiungere e qualcosa che non gli appartiene.



Per parlare d’amore si può solo dar voce alle storie che, in suo nome, sono nate, si sono consumate, sono finite o ancora vivono e vivranno in eterno.



Per fare questo, in questa brillante lettura spettacolo, con parole e musica, raccontiamo le storie di amanti che si sono aspettati anni, che si sono incontrati e si sono lasciati dopo poche ore, di amanti che ancora condividono le loro giornate.



Attraverso le parole di autori più o meno conosciuti, faremo un percorso tra le diverse forme d’amore, perché, per spiegare l’amore, bisogna far parlare chi l’amore lo vive, lo ha vissuto o lo aspetta con il cuore aperto.



ingresso gratuito fino ad ad esaurimento dei posti

prenotazioni online nel sito Eventbrite



https://www.eventbrite.it/e/biglietti-storie-damore-san-fior-19032022-288071087377



info in biblioteca: biblioteca@comune.san-fior.tv.it – tel. 0438 266570