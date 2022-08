Combinazioni Festival: ecco il concerto "Storie" con Patrizia Laquidara

Concerto di Patrizia Laquidara, con Davide Pezzin



Patrizia Laquidara disegna con la voce il tempo di un’infanzia magica e misteriosa, in un “viaggio di formazione” a più registri espressivi. L’evocazione di scene e personaggi genera l’atmosfera multiforme di un’Italia attraversata da Nord a Sud, di un’umanità da trattenere in un ricordo vivo. La narrazione s’intreccia con il suono di una chitarra pronta a seguire le evoluzioni vocali dell’artista, fra repertorio personale e suggestioni esterne.



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3488680090



In caso di maltempo, il concerto si terrà all'oratorio di Ciano del Montello



Patrizia Laquidara, siciliana di nascita e veneta d’adozione, è tra le figure più poliedriche e brillanti della nuova musica d’autore. Cantautrice, scrittrice e - occasionalmente - attrice, svolge la sua attività live in tutta Europa. Ha partecipato a importanti manifestazioni musicali conseguendo prestigiosi premi.