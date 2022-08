"Storie di corpi e di colori": mostra immagini di bodyart e accessori

libero per la mostra e la sua inaugurazione; biglietto d’ingresso ridotto secondo il tariffario vigente (biglietto ridotto 7,00€, biglietto di ingresso gratuito under 11) per ciascun evento live

Prezzo libero per la mostra e la sua inaugurazione; biglietto d’ingresso ridotto secondo il tariffario vigente (biglietto ridotto 7,00€, biglietto di ingresso gratuito under 11) per ciascun evento live

Lo splendore dell’ architettura di Andrea Palladio, i suggestivi affreschi di Zelotti Gianbattista Zelotti, corpi di modelle trasformati dal pennello, soggetti variopinti impreziositi da accessori e installazioni a tema … Una mostra, STORIE DI CORPI E DI COLORI, una selezione di gigantografie fotografiche di opere di Body Art realizzate in Italia e all’estero da Gilberta ed Emilia Bianchin dal 2013 al 2022.

Questi sono gli ingredienti per l’inedito evento che avrà luogo a Villa Emo!

QUANDO: dal 10 settembre al 09 ottobre 2022



COSA:

Mostra di body painting “Storie di corpi e colori”, dal 10/09 al 09/10, con inaugurazione il 10/09, ore 16:00.

Due eventi live, l’11/09 e il 09/10. Il work in progress della trasformazione della modella potrà essere seguito dalle ore 11.30 del mattino e durerà alcune ore. Comunicheremo nei vari canali social tutti gli aggiornamenti su temi, protagoniste e curiosità.

DOVE:

Mostra di body painting “Storie di corpi e colori”: tre sale interne barchessa est.

Due eventi live: corpo nobile Villa Emo.



INGRESSO:

libero per la mostra e la sua inaugurazione;

biglietto d’ingresso ridotto secondo il tariffario vigente (biglietto ridotto 7,00€, biglietto di ingresso gratuito under 11) per ciascun evento live



ORARIO DI APERTURA VILLA EMO : dal lunedi’ alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Chiuso il martedì - Ultimo ingresso ore 17.30.

Per maggiori info: www.villaemo.org – mail: info@villaemo.tv.it – cell: 3804614951





Evento con il Patrocinio di LIONS CLUB MONTEBELLUNA.