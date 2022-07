“Storie di Gianni": al Parco degli Alberi Parlanti il Teatro delle Quisquilie

Lo spettacolo "Storie di Gianni” (che ha ricevuto il “Premio nazionale Emanulele Luzzati” lo scorso 6 giugno) è tratto da “Favole al telefono” di Gianni Rodari, una splendida raccolta di racconti pieni di inventiva e di colpi di scena, frutto di quella ‘fantasia’ che Rodari trattava come un muscolo da allenare. Lo spettacolo mette in scena un attore-narratore-cantastorie – Massimo Lazzeri, che è anche autore del testo – il quale, con l’ausilio di canzoni, proiezioni e altri piccoli archibugi teatrali, racconta alcune di queste storie, con la semplicità che richiedono e che avrebbe senz’altro apprezzato anche l’autore. Non è possibile privare i bambini della curiosità e della capacità di meravigliarsi. E basta davvero poco per suscitare un sorriso e per farli rimanere a bocca aperta…

Questa la motivazione con cui la giuria del Premio Nazionale Teatro per ragazzi Emanuele Luzzati ha premiato lo spettacolo della compagnia trentina Il teatro delle quisquilie: “Rodari e Luzzati, coetanei, stesso atteggiamento verso il mondo infantile, portatore di stupore, di verità e di freschezza. Il mare evocato come riva dalla quale iniziare racconti. La fantasia, l’uso del poco e dell’oggetto recuperato come strategia per inventare con libertà”.