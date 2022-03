Storie e sapori tra Grecia e Venezia. Treviso ponte tra culture per una serata levantina

Ristorante Ai Brittoni (Casa dei Carraresi)

Serenissimi sapori nello Jonio greco - progetto MedTaste - Cena a quattro mani con gli chef Marina Beska (Corfù, Grecia) e Andrea Marchesini (Treviso) -Menu dagli antipasti ai dolci ispirato alle influenze veneziane nell’isola greca



Aperitivo in condivisione

KOLOKYTHOKEFTEDES - polpetta di zucchine; MELITZANES - melanzana in casseruola con feta; SARDE IN SAOR - sarde, cipolla, uvetta e pinoli; POLENTA E BACALÀ - tacos di mais e stoccafisso mantecato; Cuvée Spécial 2019 - Robola - Azienda Theotoky Estate (Corfù);

TSIGARELI Insalata piccante di erbe di campo, feta e pinoli (Prosecco DOC)

BOURDETO Ravioli ripieni di gamberi in 'bourdeto' – cipolla, paprika e peperoncino – e il loro fondo (Soave)

BIANCO Merluzzo cotto in 'bianco' - patate, carote, prezzemolo e limone (Soave)

TIRAMIFÙ - Versione corfiota del dolce trevigiano con savoiardo, caffè, crema greca e kumquat (Prosecco Extra Dry)

ZAETI - Frittelle greche al miele



55€ a persona vini inclusi - Per info e prenotazioni: Ristorante ai Brittoni, tel. 042241251