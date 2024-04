Storie di mafia e sfruttamento lavorativo - Spritz e filò con Sara Manisera

Storie di mafia e sfruttamento lavorativo. La testimonianza di una giornalista indipendente



Spritz e filò con Sara Manisera, giornalista, premio Pio La Torre 2023 per la lotta alle mafie



Ingresso libero. Aperitivo equo e solidale a cura della cooperativa Pace e Sviluppo (Altromercato)



Sara Manisera, giornalista indipendente e regista, ha lavorato a lungo in Iraq, Siria, Libano, Nord Africa e Italia. Le sue ricerche si concentrano sui conflitti ambientali, sulle questioni di genere e sulle filiere alimentari. Le sue storie e inchieste sono state pubblicate da Al Jazeera, Libèration, El Pais, The Guardian, Irpi Media, Internazionale. Nel 2023 è diventata borsista della Fondazione Bertha con un progetto a lungo termine che esplora le filiere globali del grano. È autrice di “Storie di schiavitù e lotta nella campagna italiana” (Aut Aut, 2019) e co-regista di due documentari, “La Terra mi tiene” (Fada Collective, 2022) e “Iraq: Youth on the frontline” (Arte, 2019). È stata premiata con la Colomba d’oro per la pace (2018), con il True Story Award (2019) per un’inchiesta sui desaparecidos siriani e con l’UNCA Prince Albert II Award (2021) per il suo lavoro sulla crisi idrica in Iraq.



L’incontro è inserito nella rassegna Spritz e filò 2024, promossa dall’associazione CombinAzioni e dal Comune di Trevignano in collaborazione con la cooperativa sociale Kirikù e la cooperativa Pace e Sviluppo.