Storie e sapori tra Grecia e Venezia

Un salutò da Corfù ce lo manda la chef Marina Beska ...in attesa di incontrarci per una serata speciale con "Storie e sapori tra Italia e Grecia" in cui Treviso sarà ponte tra culture. L'appuntamento è il 22 marzo, a partire dalle 18, a Casa dei Carraresi.

Cominceremo con un talk, incontrando, alle 18, i giornalisti Giovanni Vale, corrispondente dai Balcani, e Patrizio Nassirio, responsabile di Ansa Mediterraneo.

Si proseguirà, alle 20, con una cena dedicata ai "Serenissimi sapori nello Jonio greco" con un menù ispirato alle influenze veneziane nell'isola di Corfù, realizzato a quattro mani dalla chef greca Marina Beska insieme ad Andrea Marchesini del Ristorante ai Brittoni.

Libri dedicati alla Grecia e ai legami storici con la Serenissima, ma anche olio biologico e vini della Tenuta Theotoky, discendenti della famiglia Teotochi Albrizzi di Villa Franchetti ....libri e cibi per un gemellaggio ideale.

Per il programma completo www.fondazionecassamarca.it

Info e prenotazioni per il talk: 0422-513100

Info e prenotazioni per la cena: 0422-412516